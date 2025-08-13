Sargenta da Marinha grávida é baleada em tentativa de assalto, e bebê não resiste

Morreu o bebê da sargento da Marinha que foi baleada grávida. Juliana da Silva Oliveira, de 35 anos, voltava de um almoço de Dia dos Pais na casa do sogro, acompanhada do marido, do cunhado e da irmã. Segundo familiares, a sargento percebeu a aproximação de dois homens em uma moto e alertou o marido. Em seguida, a irmã e o cunhado saíram do carro e se abaixaram, enquanto o casal acelerou o veículo na tentativa de fugir. Foi quando os criminosos armados atiraram. Juliana passou por cirurgia e permanece internada em estado gravíssimo. O bebê infelizmente não resistiu. A polícia fechou o cerco em uma comunidade perto de onde aconteceu o crime, e seis pessoas foram presas.



