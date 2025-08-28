Sargento aposentado desaparece, e família encontra bilhete com telefone misterioso

O sargento aposentado Emerson, de 51 anos, desapareceu em Praia Grande, no litoral paulista. Ele sempre foi visto como responsável com seus compromissos. Por isso, parentes estranharam quando ele deixou de pagar o aluguel e a contribuição do INSS de um parente, algo que nunca havia acontecido.



Sem conseguir contato, a família foi até o apartamento de Emerson. O local não apresentava sinais de violência, e todos os pertences estavam no lugar, como se ele fosse retornar. A única pista encontrada foi um bilhete escrito à mão com dois números de telefone. Segundo familiares, ele também vinha trocando o chip do celular com frequência e chegou a comprar um novo em uma cidade vizinha. A polícia investiga o caso.



