Sete homens são encontrados mortos em área de garimpo; eles teriam sido confundidos com quadrilha
Vítimas foram negociar terras na divisa do Amapá com o Pará e foram assassinadas
Sete homens foram encontrados mortos em diferentes pontos de uma área de garimpo. As caminhonetes em que eles estavam foram incendiadas. Os homens ficaram desaparecidos por três dias, até a localização dos corpos. Eles foram negociar terras na divisa do Amapá com o Pará e teriam sido confundidos com uma quadrilha que cometia crimes na região.
