Cidade Alerta

Sete homens são encontrados mortos em área de garimpo; eles teriam sido confundidos com quadrilha

Vítimas foram negociar terras na divisa do Amapá com o Pará e foram assassinadas

Cidade Alerta|Do R7

Sete homens foram encontrados mortos em diferentes pontos de uma área de garimpo. As caminhonetes em que eles estavam foram incendiadas. Os homens ficaram desaparecidos por três dias, até a localização dos corpos. Eles foram negociar terras na divisa do Amapá com o Pará e teriam sido confundidos com uma quadrilha que cometia crimes na região.

