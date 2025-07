‘Sintonia feminina’: polícia prende 28 suspeitas de integrar RH do PCC no Piauí

A polícia prendeu 28 mulheres suspeitas de fazer parte da "sintonia feminina" do PCC, mulheres que integravam o RH da facção, responsáveis pela parte financeira e recrutamento de novos membros no estado do Piauí. Algumas também participavam das estratégias para o tribunal do crime. A polícia só chegou nessas quase 30 mulheres depois da prisão da "Malévola", uma criminosa de alta periculosidade, flagrada com drogas e um carro roubado em fevereiro. No celular dela foi encontrada uma lista de contatos. Ela era a chefe do PCC no interior do estado do Piauí e tinha grande influência em todo Nordeste.



