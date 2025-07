‘Sítio do pó’: operação descobre casa com tonéis de drogas enterrados

A polícia armou uma operação de guerra para prender traficantes que ficavam escondidos em uma área de mata com muitas fazendas. Durante a operação, os agentes encontraram o "sítio do pó", uma casa que não estava entre os alvos. Foram encontrados dois tonéis enterrados e recheados de drogas. As drogas foram avaliadas em R$ 11 milhões. Uma arma e dinheiro em espécie também foram apreendidos. Um homem foi preso, mas a esposa dele, Girlene, que está grávida, ficou revoltada com a prisão. Assista.



