SOS Mulheres: Homem tenta asfixiar colega de trabalho cadeirante após ela negar investidas amorosas

Rose, de 48 anos, é cadeirante e foi vítima de agressões por um colega de trabalho. Mãe de dois meninos autistas, ela conheceu Rosivaldo no trabalho e eles criaram uma relação de amizade. No entanto, o homem foi demitido e ela passou a ajudá-lo com comida e remédios. Com o tempo, Rosivaldo passou a querer se envolver romanticamente com Rose, mas ela sempre negou. Em uma madrugada, ele invadiu a casa dela e começou a agredi-la. O suspeito derrubou a mulher da cadeira de rodas, desferiu socos e tentou asfixia-lá. Foi o filho mais velho quem conseguiu ajudar a mãe. O homem está preso, mas Rose ainda tem medo do que pode acontecer caso ele seja solto.



