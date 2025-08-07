Sucesso Roubado: ator de Hollywood que perdeu tudo passa por transformação e reencontra irmão famoso

Sérgio Kato, ator brasileiro que dividiu a tela com astros internacionais e perdeu tudo, passou por uma transformação impressionante com o Cidade Alerta. Ele se viciou em jogos e perdeu todo o dinheiro que tinha, indo morar no interior de Minas Gerais. Sérgio conta com a ajuda de projetos sociais e amigos para sobreviver. Ele revelou o desejo de reencontrar com o irmão, o famoso ex-goleiro Mazarópi. Acompanhe o reencontro e a transformação do astro de cinema!



