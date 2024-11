Suspeito de ameaçar e atacar ex-mulher e sua família liga para o Cidade Alerta para xingar vítima

Durante a entrevista de Adriana, vítima de ataques e ameaças do ex-namorado Fernando há mais de um ano, o próprio suspeito entrou em contato com a repórter Grace Abdou Kelly, do Cidade Alerta, para rebater as acusações. Visivelmente enfurecido, Fernando proferiu ataques verbais contra Adriana e precisou até mesmo ter o microfone retirado para evitar que falasse palavrões no ar.