Suspeito de matar menino de 2 anos é linchado na rua por moradores de Pernambuco

Arthur, de 2 anos, foi encontrado desacordado perto de casa, em Tabira (PE) após a mãe viajar e deixá-lo sob os cuidados de um casal de vizinhos, Antônio e Giselda. O menino foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, enquanto o casal que cuidava deles estava desaparecido. Diversas lesões no corpo foram constatadas e até indício de abuso sexual. A polícia pediu a prisão de Antônio e Gisela, que foram localizados e detidos. No caminho para a delegacia, moradores de Tabira, em Pernambuco, aplaudiram a polícia, porém, na sequência, a viatura foi cercada. Antônio foi retirado do veículo e linchado por moradores revoltados. Vídeos mostram dezenas de pessoas agredindo o suspeito. Giselda escapou por pouco, mas foi jurada de morte.



