Suspeito de matar namorada e enviar fotos do corpo para a família resiste à prisão, mas é detido

A Polícia Militar localizou o suspeito de matar Ana Paula, fonoaudióloga de 27 anos. Ela havia deixado um cargo público em Brasília para se mudar a Sinop (MT), onde passou a viver com o namorado, Lucas França. Dias após a mudança, a família recebeu uma ligação dele dizendo que havia matado a jovem. Além da confissão, Lucas enviou imagens do corpo de Ana Paula aos parentes.



Segundo os agentes, Lucas não obedeceu às ordens no momento da abordagem. Ele foi atingido por um disparo de arma de choque antes de ser detido. O caso segue sob investigação.



