Suspeito de usar corpo do pai para pedir esmolas insinua que o matou

Em Manaus (AM), um homem foi levado à delegacia após ser flagrado pedindo esmolas enquanto empurrava o corpo do próprio pai, já falecido, em uma cadeira de rodas. A cena chamou a atenção de testemunhas no centro comercial da cidade, que acionaram a polícia ao perceberem algo estranho. O homem foi liberado após o primeiro atendimento policial. Dias depois, durante uma discussão com a ex-companheira, ele teria insinuado que matou o pai. A mulher o denunciou, e a Justiça decretou sua prisão preventiva. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!