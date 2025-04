Suspeito é espancado e esfaqueado no meio da rua após roubar moradores de Heliópolis, zona sul de SP

Moradores do Heliópolis, na zona sul de São Paulo, estão revoltados com o aumento de roubos e furtos na região. Após criminosos locais identificarem o acusado, ele foi levado para o "Tribunal do Crime", mas, no caminho, os chefes do tráfico decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Imagens mostram o momento em que o homem foi espancado e esfaqueado na rua, enquanto uma viatura policial passou pelo local sem perceber a agressão. O corpo sem vida foi abandonado na esquina de uma delegacia.



