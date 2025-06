Suspeito utiliza roupas do filme ‘Pânico’ para colocar fogo em moto no interior de São Paulo

Uma pessoa misteriosa utilizou uma roupa preta e uma máscara do filme “Pânico” para cometer um crime no interior de São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, o suspeito carregava um galão cheio de gasolina e colocou fogo em uma moto estacionada. Após o crime, ele fugiu e, até o momento, não foi preso. O dono da moto também não registrou um boletim de ocorrência, fazendo a polícia acreditar que se trata de um crime passional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!