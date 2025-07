Tecladista é baleado durante festa de aniversário de time de futebol em comunidade

Um homem foi baleado durante uma festa de aniversário de um time de futebol em uma comunidade na Grande São Paulo. Era aniversário de 42 anos do Manganello F.C., time do bairro. Geovane estava tocando teclado para divertir os convidados e, momentos depois da apresentação, um homem de capacete disparou tiros à queima-roupa na vítima. Testemunhas alegaram ter ouvido dez tiros, e cinco deles atingiram Geovane, que caiu já inconsciente. O crime pode ter sido premeditado, já que uma câmera de segurança flagrou o atirador com um comparsa, esperando a vítima aparecer. Geovane está internado enquanto a polícia tenta descobrir a motivação do crime.



