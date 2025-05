A técnica de enfermagem Rosimar desapareceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ela é cuidadora em home care e, segundo o namorado, teria pegado alguns dias no trabalho para viajar. No entanto, a empresa onde ela atua não confirma essa versão. Acompanhe o caso!



