A polícia prendeu um técnico de enfermagem suspeito de cometer abuso sexual contra uma paciente no Rio de Janeiro. A mulher estava internada devido a um AVC. Wilson do Nascimento, de 55 anos, que também é vigilante, foi denunciado pela própria vítima.



