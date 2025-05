Técnico em gestão ambiental desaparece no interior do Mato Grosso; amigo foi preso preventivamente

O desaparecimento do técnico em gestão ambiental Pedro Sousa Matos, de 35 anos, virou centro de uma mobilização popular em Luciara, no interior do Mato Grosso, após uma postagem anunciar uma falsa recompensa de R$ 1 milhão por informações sobre o caso. Desaparecido desde o dia 18 de maio, quando saiu com um amigo para jogar futebol em uma aldeia indígena e nunca chegou ao destino, Pedro continua sendo procurado. Manuel, o amigo que o acompanhava, foi preso preventivamente após apresentar versões contraditórias à polícia. A irmã da vítima afirmou que a oferta milionária foi publicada por hackers e que a busca pelo irmão é voluntária.