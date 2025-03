Tempo de morte de Vitória é superior a 72 horas, afirma delegado

O corpo da adolescente Vitória Regina de Souza foi encontrado nesta quarta (5) em uma região de mata em Cajamar. A investigação do caso segue sob sigilo policial. O delegado do caso afirmou que, muito provavelmente, ela não foi morta no local. Ele também revelou que o tempo de morte é superior a 72 horas.



