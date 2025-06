Tiros e pânico: motorista de carro de luxo reage a assalto em Santo André (SP)

Câmeras de segurança registraram um clima de tensão na Vila Gilda, em Santo André, na Grande São Paulo. Três homens em motos anunciaram um assalto a um morador que chegava em casa com um carro de luxo em um condomínio. A vítima, que possui registro para portar arma, reagiu. Uma troca de tiros se iniciou em plena luz do dia. Os bandidos conseguiram fugir e, por sorte, ninguém ficou ferido. A área está preservada pela Polícia Militar, que aguarda a chegada da perícia. O capitão da Polícia Militar, Alexandre Gudes, conversou ao vivo com o Cidade Alerta.



