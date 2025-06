Torcidas organizadas invadem Parque São Jorge em protesto ao sistema político do Corinthians

As torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra estão nesse momento ocupando o clube social do Corinthians. Segundo nota, esse é um ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o clube há décadas. O protesto exige mudanças urgentes e estruturantes. Ainda de acordo com o comunicado distribuído, as torcidas dizem que não aceitam esse sistema corrompido e ineficaz. Entre as exigências do grupo estão: fiel torcedor com direito a voto, mudança imediata do estatuto e punição aos responsáveis que deixaram dívidas em suas gestões.



