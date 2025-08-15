Torturador de mulheres em série é preso acusado de agredir a namorada de 14 anos

A polícia prendeu um torturador de mulheres em série em Mesquita, no Rio de Janeiro. Fernando de Souza Moraes, de 27 anos, agredia e tinha um comportamento possessivo com as vítimas. A última delas, uma menina de 14 anos, namorada dele. A menor de idade contou que foi levada a um terreno baldio e que lá foi torturada e levou várias pauladas, inclusive na cabeça. O agressor queria que ela falasse com quem já havia se relacionado antes dele. Além desse caso, Fernando é acusado de torturar uma outra menor e também uma mulher de 23 anos, que é ex-companheira dele e com quem tem uma filha. Ela enviou uma mensagem de áudio para nossa reportagem. Agora, Fernando está preso.



