Traficante conhecido como ‘Marcola de Pinda’ é preso em São Paulo

Após a prisão do chefão do PCC, conhecido como "SB", o "Marcola de Pinda" assumiu o tráfico de drogas na região de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Seguindo os passos do antigo líder, o criminoso também era conhecido pela crueldade. O Cidade Alerta falou com a filha de uma mulher que foi levada ao tribunal do crime. Foi um comparsa do chefe da facção quem ordenou o sequestro de Wanessa e ela nunca mais foi vista. Para a polícia, ela foi morta pelo PCC. O "Marcola de Pinda" acabou preso, junto com mais cinco comparsas, incluindo Péricles, que fornecia armamento de guerra para a facção criminosa.