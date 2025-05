Treinador de futsal e líder religioso é acusado de importunação sexual contra adolescentes

Natanael, de 30 anos, é treinador de futsal e líder religioso em Parnaíba, no Piauí. Com o passar do tempo, ele ganhou a confiança dos pais e dos alunos, que sonham em ser jogadores profissionais de futsal. Esses alunos têm entre 14 e 20 anos. Até que uma denúncia anônima chegou à polícia. Natanael é acusado de importunação sexual. A polícia investiga e identifica 12 vítimas do treinador. Ele então é preso e levado para a delegacia. Segundo a polícia, Natanael é um homem manipulador e pode ser considerado o João de Deus do futebol.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!