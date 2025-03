'Tudo mentira', diz pai de Vitória sobre depoimento de Maicol dos Santos à polícia

Familiares e amigos de Vitória Regina se reuniram em frente à delegacia de Cajamar (SP) para protestar e pedir respostas sobre a morte da jovem. Eles contestam o depoimento de Maicol Salles dos Santos, que está preso e confessou o crime à polícia. O pai da vítima, Carlos Alberto de Sousa, conversou com o Cidade Alerta neste sábado (22) e garantiu que o rapaz não agiu sozinho. "Eu quero que fique preso ele e os outros", comentou. Além disso, depois de assistir aos trechos do depoimento, Carlos reforçou: "Tudo mentira. Eu não acredito em nada".





