Tudo ou nada: homem sequestrado pula do carro em movimento no meio da BR-369

A vítima de um sequestro pulou do carro em movimento ao passar em frente à uma base da Polícia Rodoviária Federal na BR-369 em Londrina (PR). O homem correu até as viaturas e foi resgatado pelos policiais que estavam de plantão. Durante o trajeto, os sequestradores exigiam a senha de acesso ao celular, que foi levado. A vítima trabalha como representante comercial e estava fazendo entregas de semijoias, o que pode ter interessado os criminosos também. Na fuga, os assaltantes bateram contra um caminhão e depois abandonaram o carro. O veículo foi recuperado e as mercadorias também. Ninguém foi preso até o momento.



