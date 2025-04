Veja as imagens do ataque misterioso a uma padaria no Jaçanã, em São Paulo O caso, inicialmente considerado um assalto, está sendo investigado por possível crime passional

Cidade Alerta|Do R7 26/04/2025 - 18h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 18h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share