Veja depoimento de Brendo, suspeito de matar duas jovens atropeladas no ABC paulista

As amigas Isabelli e Isabela, de 18 anos, atropeladas e mortas em no ABC paulista foram enterradas nesta sexta-feira (11) numa cerimônia marcada pela revolta e emoção de parentes e amigos. Novas imagens de câmeras de segurança mostram outro ângulo do atropelamento. Um frentista que estava no local e viu o atropelamento disse que o carro estava em altíssima velocidade. O advogado da família fez uma simulação com inteligência artificial nas imagens e o resultado apontou que o carro estaria a mais de 140 km/h. O Cidade Alerta teve acesso à audiência de custódia de brendo, de 24 anos, o suspeito do crime. Confira!



