Veja o momento em que helicóptero cai no rio Hudson, em Nova York

Um helicóptero caiu no Rio Hudson, em Nova York, com seis pessoas a bordo, incluindo três crianças. Seis pessoas morreram no acidente e, segundo informações, havia crianças na aeronave. A área foi isolada e buscas foram realizadas. Imagens mostram partes do helicóptero se desprendendo antes da queda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!