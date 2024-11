Veja o momento em que informante do PCC dá ordem para execução de Vinicius Gritzbach

Um dos suspeitos que teria colaborado na execução de Antonio Vinicius Gritzbach no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi identificado, nesta segunda-feira (18). Kauê do Amaral Coelho teria a função de aguardar o embarque da vítima e enviar uma mensagem de aviso aos responsáveis pela execução. O Cidade Alerta conseguiu, com exclusividade, o circuito que mostra o momento em que o aviso foi dado. Acompanhe!