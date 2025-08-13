Verdureiro é morto atropelado por amigo; suspeito não parou para prestar socorro

Um trabalhador foi morto atropelado em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Sidnei, conhecido como “Perninha”, morreu na hora e o motorista, que não teria habilitação, fugiu sem prestar socorro. A vítima vendia verduras o dia inteiro para ajudar a mãe, de 88 anos. Sidnei estava voltando para casa depois de mais um dia de trabalho quando um carro o acertou na esquina de uma rua, onde o limite de velocidade é 30 km/h. As pessoas acreditam que o carro deveria estar a 80 km/h, porque o homem de 47 anos foi arremessado a mais de 7 metros de distância. O motorista foi identificado como Cassiano, um amigo de Sidnei, que estava há alguns dias na casa dele, tomando café. A polícia investiga o caso.



