Verdureiro é morto atropelado por amigo; suspeito não parou para prestar socorro
O motorista, identificado como Cassiano, teria ido à casa da vítima alguns dias antes para tomar café
Um trabalhador foi morto atropelado em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Sidnei, conhecido como “Perninha”, morreu na hora e o motorista, que não teria habilitação, fugiu sem prestar socorro. A vítima vendia verduras o dia inteiro para ajudar a mãe, de 88 anos. Sidnei estava voltando para casa depois de mais um dia de trabalho quando um carro o acertou na esquina de uma rua, onde o limite de velocidade é 30 km/h. As pessoas acreditam que o carro deveria estar a 80 km/h, porque o homem de 47 anos foi arremessado a mais de 7 metros de distância. O motorista foi identificado como Cassiano, um amigo de Sidnei, que estava há alguns dias na casa dele, tomando café. A polícia investiga o caso.
