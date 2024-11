Vídeo exclusivo mostra funcionárias torturando amante do chefe; homem foi atacado pelo cunhado

Vídeo exclusivo mostra funcionárias da "família Cavalcanti" torturando Giovanna, amante de Wesley em Sorocaba, São Paulo. Nas imagens, uma das mulheres corta o cabelo da vítima com uma faca. Enquanto isso, o homem é brutalmente agredido pelo cunhado com um taco de beisebol. Duas funcionárias que participaram da sessão de tortura, foram detidas e uma terceira mulher foi identificada e é procurada pela polícia. Segundo as investigações, um dos presos tem envolvimento com o PCC.