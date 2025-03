Vitória sofreu abuso sexual e foi morta por estrangulamento, aponta laudo preliminar

O apresentador Roberto Cabrini traz informações exclusivas sobre o caso Vitória. O laudo necroscópico preliminar aponta que Vitória estava morta há cinco dias e que a jovem, possivelmente, passou dois dias viva em cativeiro. A morte foi por estrangulamento e, posteriormente, ela sofreu facadas no pescoço e no peito. Há sinais de que houve abuso sexual.



