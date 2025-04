Viúva de homem morto pelo primo encontra suspeito e pede ajuda ao Cidade Alerta para falar com ele

Patrícia é viúva de um homem morto pelo próprio primo na zona leste de São Paulo e descobriu o local onde ele está. Agora, ela pediu ajuda ao Cidade Alerta para ficar frente a frente com Luiz, o assassino. O crime ocorreu depois que Robson, a vítima, descobriu que o primo estaria usando um terreno sem a permissão do dono e contou ao proprietário. O suspeito foi até a casa da vítima e a matou a pauladas. Luiz chegou a ficar preso, mas foi liberado para aguardar o julgamento em liberdade.



