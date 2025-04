Vizinhos chamam a polícia ao escutar mulher gritando e a salvam de ser morta pelo companheiro em SP

A polícia foi chamada por vizinhos que escutaram uma mulher gritando por socorro e chorando em São Paulo. Os policiais invadiram a casa e o agressor, Gabriel, que é foragido da Justiça, se rendeu. Enquanto era levado para a delegacia, o homem ainda fez uma ameaça: ele disse que quando sair da cadeia, vai voltar para matá-la. No momento que ia entrar na viatura, o rapaz ainda viu um vizinho e cobrou dinheiro de um aluguel. Chegando na delegacia, foi constatado que Gabriel tinha dois mandados de prisão em aberto. Ele estava com uma faca, que usou para ameaçar a companheira. O relacionamento deles durava seis meses.



