Vovó da facção: idosa de 78 anos é presa no Piauí após esconder drogas embaixo do berço da neta

Maria Neides Bezerra Pinheiro, de 78 anos, foi presa em uma operação especial no Piauí. Ela estava cuidando da neta, de 3 anos, quando policiais chegaram invadindo a casa dela. Ela avisou os agentes que havia um erro e que eles estavam cometendo abuso de autoridade. Os policiais se acalmaram, mas quando abriram o porta-malas, revelaram um cão farejador. O animal foi direto para cima da neta, que estava no berço. Embaixo dele, havia uma grande quantidade de droga. Ainda, uma arma caseira fabricada por ela foi localizada na residência. Acompanhe!



