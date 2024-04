‘Atirador de elite’ de facção é baleado durante operação da PM no litoral paulista A pistola que ele carregava estava com a marca do tiro certeiro dado pelo sniper da PM

O Cidade Alerta acompanhou de perto uma operação da Polícia Militar no litoral paulista. Houve troca de tiros entre criminosos e policiais. Um atirador da facção criminosa foi alvejado. Baleado, ele foi encaminhado ao hospital. A pistola que ele carregava estava com a marca do tiro certeiro dado pelo sniper da PM. O conflito aconteceu horas depois que um policial militar foi abordado por bandidos na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, nas proximidades do pedágio de São Vicente (SP).