"Boa noite, Cinderela": mulher é presa suspeita de dopar homem e roubá-lo

Uma mulher foi presa suspeita de usar remédios controlados para dopar um homem e roubar mais de 4 mil reais dele em Goiás. Câmeras da pousada registraram parte da movimentação da mulher na pousada onde foi o crime. Ela empacotou o dinheiro e escondeu no jardim do estabelecimento. Em seguida ela mesma chamou a polícia para registrar o sumiço do dinheiro. Um áudio revela que a suspeita discutiu com o homem após ele se dar conta que foi furtado. Os dois estavam hospedados juntos, por fim, a mulher acabou confessando o crime.