Caso Íris: enfermeira grávida é encontrada morta em estrada

Um mistério envolve a morte de uma enfermeira grávida de oito meses no Espírito Santo. O corpo de Íris, que tinha 30 anos, foi encontrado coberto com cal em uma estrada de terra a cerca de 150 quilômetros da casa dela. De acordo com a Polícia Civil, ela foi morta a tiros de pistola ponto 40. No velório a comoção de parentes e amigos que estavam inconformados. Íris era mãe de um menino de 8 anos e tinha acabado de descobrir que estava grávida de uma menina. Um vídeo mostra o momento do chá revelação. A polícia trabalha para identificar o assassino da enfermeira.