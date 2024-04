Desavença entre mãe e filha termina em agressão e versões distintas sobre o que aconteceu

Alto contraste

Uma briga entre mãe e filha acabou em agressão em Guarulhos, na Grande São Paulo. De um lado, Lucélia, mulher de 26 anos que tem uma bebê de um ano. Do outro, Dona Joaquina, a senhora que queria ver a neta, mas era proibida por Lucélia. O motivo: a filha disse que nunca se deu bem com a mãe, e que sofreu maus tratos na infância. De acordo com Lucélia, quando ela foi contar para os irmãos que a mãe a ameaçava desde que foi proibida de ver a neta, Dona Joaquina teria partido para cima dela com uma faca. Os irmãos, por sua vez, dizem que Lucélia agrediu a mãe primeiro, e que a mãe pegou a faca para se defender.