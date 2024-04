Exclusivo: funkeiro acusa ex-mulher de raptar a filha de 4 anos em SP

Alto contraste

Eloá, tem 4 anos, e é filha de um funkeiro que acaba de registrar um boletim de ocorrência de subtração de incapaz contra a ex-mulher. Isso porque, a digital influencer Karen, conhecida como "Barbie ruiva", perdeu a guarda da filha, e há cerca de 40 dias não a devolve para o pai. Em junho do ano passado a justiça deu guarda unilateral da menina ao "MC Hiroshi", como Nicolas é conhecido. Karen tem o direito de passar apenas o fim de semana com Eloá a cada 15 dias. Karen estaria na divisa de Goiás e Mato Grosso, vivendo ao lado do novo companheiro e a determinação da justiça em deixar a guarda apenas com o pai incluiu possíveis agressões contra Eloá.