Helicóptero desaparecido: sinalizador na área de buscas seria pedido de socorro?

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta continua acompanhando as buscas pelo helicóptero desaparecido na Serra do Mar, no estado de São Paulo. Uma imagem registrada por celular gera curiosidade e pode trazer um novo rumo para as buscas. O vídeo mostra um sinalizador lançado da área onde a aeronave teria feito o pouso de emergência. Luiz Bacci e Percival de Souza analisam as imagens e trazem novas informações sobre o caso.