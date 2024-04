Homem mata ex-mulher, avisa os familiares onde deixou o corpo e foge A vítima foi encontrada com ferimentos provocados por faca

Na região metropolitana de Curitiba, um homem matou a ex-mulher, confessou crime e avisou familiares onde deixou o corpo. Patrícia, de 45 anos, foi encontrada com ferimentos provocados por faca. Após o feminicídio, Paulo mandou um áudio para o cunhado sobre o crime e desapareceu. A técnica em enfermagem estava separada de Paulo, mas no dia do assassinato estavam juntos na casa de parentes.