"Nunca tinha visto", diz mulher que filmou sinalizador em área de buscas por helicóptero

No décimo dia de buscas pelo helicóptero que desapareceu com quatro pessoas na Serra do Mar, no estado de São Paulo, surge uma imagem que desperta atenção e pode significar uma reviravolta no caso. Um vídeo mostra um sinalizador lançado da área de buscas pela aeronave. O Cidade Alerta conversou com a mulher que fez as imagens. Moradora da região há dez anos, ela afirma que nunca havia visto um sinalizador naquele local.