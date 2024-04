Polícia investiga motivação da morte de família O repórter do Cidade Alerta foi até o local do crime

A Polícia Civil tenta descobrir quem matou um casal e a filha adolescente, no interior de São Paulo. Os corpos de Mirele, de 32 anos, Anderson, de 35, e da filha deles, Isabelly, de 15 anos de idade, estavam em estado de decomposição quando foram encontrados. Mãe e filha estavam dentro do carro, e Anderson estava caído fora do veículo - todos com marcas de tiros. O homem tinha passagem por tráfico de drogas.