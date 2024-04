Repórter do Cidade Alerta traz informações exclusivas sobre a queda de helicóptero em Paraibuna (SP) Fabíola Corrêa enfrentou a mata fechada para chegar aos destroços da aeronave

Fabíola Corrêa, repórter do Cidade Alerta, enfrentou a mata fechada de Paraibuna (SP) para trazer informações exclusivas sobre o helicóptero que caiu no local no dia 31 de dezembro de 2023 e ficou desaparecido por mais de dez dias. Os corpos das quatro vítimas, Luciana Santos, Letícia Ayumi, Rafael Torres e Cassiano Teodoro, já foram retirados pelos bombeiros.