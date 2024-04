Traficante do PCC é preso após ser encontrado na casa da tia; ele é acusado de diversos homicídios Ele também teria envolvimento com o tráfico de drogas

Foragido da maior facção criminosa do país é preso escondido na casa da tia em Belo Horizonte. O criminoso é acusado de ser o mandante de um duplo assassinato na região, além de ter envolvimento com o tráfico de drogas e diversas mortes no local.