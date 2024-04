Traficante monta esquema para atrair rivais para emboscadas e tomar pontos de droga

Alto contraste

Em Taubaté, um traficante da maior facção criminosa do país criou um esquema para atrair rivais para emboscada e tomar pontos de drogas. O mafioso Renato Capone foi preso enquanto vendia drogas em uma praia do litoral norte de São Paulo. Segundo investigações, Capone foi promovido no mundo do crime depois de uma onda de assassinatos de criminosos de uma facção rival. Ele montou um esquema onde se passava por mulheres bonitas e atraentes nas redes sociais e atraia seus inimigos para uma emboscada, com isso, ele tomava o tráfico da região. Dominando cada vez mais as áreas. Depois de uma execução, Capone chegou a gravar um vídeo numa região de mata e debochar da polícia e de seus inimigos. A polícia tenta agora localizar outros integrantes da facção que ajudavam o traficante.