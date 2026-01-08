R7.com é líder na categoria ‘Notícias’, segundo a Comscore Portal ocupa o primeiro lugar, com 76 milhões de usuários únicos (UV) e 157 milhões de pageviews (PV)

R7 registrou um crescimento de 37,8% na média de janeiro a novembro de 2025

O R7.com conquistou a liderança entre os principais portais do país na categoria Notícias em novembro de 2025, segundo dados da Comscore. O portal consolida uma posição de referência no jornalismo digital brasileiro com o recorde de 93 milhões de usuários únicos em sua audiência total neste mês.

Na categoria Notícias do Brasil, o R7 ocupa o primeiro lugar, com 76 milhões de usuários únicos (UV) e 157 milhões de pageviews (PV), números que reforçam sua força e credibilidade no mercado. Além disso, o portal também se destaca em outra área: na categoria Bichos de Estimação, o R7 Pet é líder com 5 milhões de usuários únicos (UV) e 10 milhões de pageviews (PV), mostrando a diversidade e relevância do conteúdo oferecido.

O desempenho ao longo do ano impressiona: o R7 registrou um crescimento de 37,8% na média de janeiro a novembro de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024, um avanço que reforça a confiança dos leitores e a estratégia bem-sucedida da equipe.

O vice-presidente de Jornalismo da RECORD, Antonio Guerreiro, celebrou o resultado com entusiasmo. “Estamos muito orgulhosos! Essa conquista é fruto do trabalho incansável de toda a equipe, que se dedica diariamente para levar informação de qualidade e credibilidade ao público. Ser o número 1 é uma prova de que estamos no caminho certo e que os brasileiros reconhecem nosso compromisso com o jornalismo sério e independente.”

Guerreiro destacou ainda a importância da inovação e da proximidade com os leitores. “O R7 é feito para as pessoas. Nosso objetivo é estar onde elas estão, com conteúdo relevante, acessível e confiável. Esse crescimento mostra que estamos conectados com as necessidades do público e preparados para continuar evoluindo.”

Com essa marca histórica, o R7 reafirma sua posição como um dos principais protagonistas do cenário digital brasileiro, mirando novos desafios e ainda mais conquistas em 2026.