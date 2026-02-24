Karsu leva um golpe cruel no capítulo de estreia de Coração de Mãe Nesta terça (24), o público começa a acompanhar uma nova trama turca na tela da RECORD, às 21h

Karsu sofre um duro golpe em Coração de Mãe Divulgação/RECORD

A jornada de Karsu (Özge Özpirinçci) em Coração de Mãe começa nesta terça (24), às 21h, na RECORD, e já vem marcada pelo contraste entre a vida e o caos. Após dar à luz sua terceira filha, a pequena Selin Selin (Miray Yeral), a protagonista se vê cercada pela família no hospital, onde a avó Filiz (Demet Akbağ) conhece a neta e os irmãos Tilsim (Mina Akdin) e Kuzey (Sarp Kaan Altınçapa) enfrentam o mistério da nova integrante — com direito ao ciúme evidente do menino.

Em casa, a realidade é dura: a rotina é alterada pelo choro do bebê, o que desperta o estresse de Reha (Necip Memili), um marido pouco colaborativo. Exausta e sobrecarregada, Karsu toma a difícil decisão de pedir que sua mãe leve Kuzey para passar uns dias em Istambul, buscando um pouco de fôlego na maternidade.

‌



O destino, porém, reserva um golpe cruel durante a viagem. Em uma parada de ônibus no terminal, um breve descuido de Filiz faz com que o rumo dessa família mude de forma devastadora. No mesmo cenário de desespero, uma jovem que luta contra o luto profundo acredita estar diante de um milagre divino. O tempo salta três anos e a dor permanece viva: Karsu segue desolada, sendo observada pela pequena Selin e consolada pela sogra Sukran, enquanto a ferida do desaparecimento de Kuzey recusa-se a fechar.

A busca pela verdade ganha novos contornos quando Karsu, decidida a não desistir, recorre ao auxílio de um policial aposentado para rastrear o paradeiro do filho. Cada pista e cada lágrima nos conduzem a um labirinto de emoções que define o tom desta superprodução. Não perca a grande estreia de Coração de Mãe, exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD.

Conheça os personagens de Coração de Mãe: