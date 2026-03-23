Karsu vira alvo de mais uma agressão de Reha em Coração de Mãe O empresário faz um novo escândalo ao flagrar a ex-mulher e o filho na casa de Atilla; o mafioso precisa se conter para não comprometer seu disfarce

Reha grita com Karsu na frente do filho Divulgação/RECORD

A semana começa com muita tensão na novela Coração de Mãe. No capítulo desta segunda-feira (23), Karsu (Özge Özpirinçci) e Deniz (Sarp Kaan Altınçapa) visitam Atilla (Metin Akdülger), a pedido do menino.

O clima de harmonia, porém, é interrompido quando Reha (Necip Memili) surge na residência de Filiz (Demet Akbağ). O empresário tem um ataque de fúria ao ouvir de Tilsim (Mina Akdin) que a mãe e o irmão estão na casa do vizinho.

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Reha perde o controle e invade o local aos berros, ameaça Atilla e deixa Karsu ainda mais certa de sua decisão de se separar do marido, enquanto o mafioso respira fundo para não reagir.

No dia seguinte, enquanto Filiz vai buscar os netos na escola, Karsu volta a encarar o pai de seus filhos, desta vez no tribunal, diante do juiz, na audiência do divórcio.

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A situação é tensa entre eles, e o empresário se faz de vítima, dizendo ser contra a separação, enquanto Karsu mostra-se bastante segura e objetiva: quer se divorciar.

No entanto, ela acaba tendo uma surpresa nada agradável quando o advogado afirma que Reha não pagará pensão devido ao incêndio na fábrica.

Acompanhe Coração de Mãe de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

Emoção! Público repercute cena em que Deniz chama Karsu de mãe pela primeira vez